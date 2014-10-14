На Луганщине обостряются конфликты между боевиками и "донскими казаками" - Тымчук

В районе Перевальска и Алчевска обостряется противостояние между группировками из числа местных боевиков и отрядами так называемых "донских казаков".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Зафиксировано несколько боестолкновений между группировками "ЛНР" и так называемым "народным ополчением" Мозгового", - пишет он.

Также эксперт сообщил, что по-прежнему отмечается активизация полетов разведывательных беспилотников противника в районе Мариуполя. С недавнего времени беспилотники запускаются в основном парами.