Le Figaro: Противостояния между ополченцами на Донбассе

В своей статье под названием «Противостояния между ополченцами на Донбассе» во французской газете Le Figaro Эммануэль Гриншпан пишет, что между группами вооруженных сепаратистов на Донбассе произошел раскол.

Их присутствие ощущается все сильнее каждый день на улицах Донецка, Краматорска и Славянска, оплотах ополченцев. Но в то же время возникает все больше вопросов о том, кто именно и с какими намерениями контролирует этих людей, одетых в камуфляж и вооруженных автоматами. «Никто не знает, сколько их», – признает представитель областной администрации. «Но нам известно, что они делятся на конкурирующие между собой группы». Диверсионные группы по 5-10 человек наведываются в отели и кафе в центре Донецка. «Они меня вежливо попросили «пожертвовать средства» на помощь революции, сколько могу», – рассказывает очевидец, владелец одного из баров, который попросил не называть его имени.

«Эта ситуация напоминает Боснию в 90-х годах. Вооруженные группировки никем не контролируются, и полевые командиры быстро превращаются в бандитов», – сказал Игорь Тодоров, профессор политологии в Донецком национальном университете. Местные СМИ сообщают, что сепаратисты нападали на тюрьмы в поисках оружия, и большое количество заключенных пополнило их ряды. Милиции, приверженность которой к киевским властям очень сомнительна, практически нигде не видно. «Преданные» солдаты остаются за пределами городов, захваченных повстанцами.

«Не могут поделить добычу»

Разногласия между группами сепаратистов увеличиваются, о чем свидетельствует покушение на убийство во вторник «народного губернатора» Луганской области Валерия Болотова, считает политолог Юрий Романенко. Но пресс-секретарь Болотова Василий Никитин обвиняет в этом украинские власти. «Это ответ Киева на народный референдум», – сказал он в воскресенье. Юрий Романенко говорит, что конфликт внутри сепаратистского движения объясняется скорее материальными причинами, чем идеологическими. «Они грызутся, потому что не могут поделить добычу», – говорит эксперт, ссылаясь на «финансовую помощь Москвы и «семьи» (экс-президента Виктора) Януковича. Он хочет дестабилизировать Донбасс, чтобы получить козырную карту, которую можно будет использовать в переговорах с киевскими властями. «Но в нем никто не нуждается. У него больше нет народной поддержки. Только Москва использует его, чтобы оправдать свое вмешательство в дела Украины».

Обеспокоенные тем, что восточные регионы могут ускользнуть из-под их влияния, московские власти прилагают большие усилия для объединения «сил повстанцев, чтобы не потерять контроль над тысячами человек, которые получили оружие». По словам эксперта, Москва хотела бы, чтобы пророссийский политик Олег Царев координировал политическое крыло сепаратистов, а полковник Игорь Стрелков (подозреваемых в причастности к российской военной разведке) – военное крыло.

Обеспокоен ситуаций и металлургический магнат Ринат Ахметов, которого на Донбассе считают «всемогущим». В понедельник самого богатого человека Украины лидер сепаратистов обвинил в финансировании «двух третей пророссийских активистов», в то время как он пытается возобновить отношения с киевскими властями. Он сразу же опроверг эти обвинения. Ранее приближенный к Виктору Януковичу, Ахметов объявил о создании собственных подразделений для совместного патрулирования с милицией. Это может быть плохо воспринято вооруженными сепаратистами.