Террористы в районе Горловки отрезаны от «ДНР» - Тымчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук из группы "Информационное сопротивление".

Проведены подготовительные мероприятия для дальнейших действий по направлению Шахтерск-Торез-Снежное-Красный Луч. Одновременно силами авиации и артиллерии нейтрализована часть групп террористов, выдвигавшихся для усиления обороны боевиков в районе Шахтерска, Тореза и Снежного. Часть групп боевиков прибыла в эти районы и организовывают оборону.

Как сообщает Тымчук, под контролем сил АТО находится участок трассы, соединяющий Горловку с силами боевиков в районе Ясиноватая-Донецк. Таким образом, группировка террористов в районе Горловки отрезана от «ДНР».

Силы АТО проводят рейдовые операции на территории, условно контролируемой террористами. Отмечается низкая плотность сил и средств боевиков в их «тылах» - вся живая сила и вооружение «ДНР» и «ЛНР» брошены «на передовую».

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"На освобожденных территориях продолжают действовать диверсионные группы террористов. Отмечаются случаи обстрела блок-постов сил АТО из гражданского автотранспорта, предотвращаются попытки диверсий на объектах инфраструктуры", - пишет Тымчук.

Продолжаются обстрелы позиций сил АТО, в том числе со стороны России. В частности, на протяжении вечера 11 августа и прошедшей ночью:

- дважды обстреляны позиции сил АТО из БМ-21 «Град» в районе Вергунского разъезда (Луганск).

- дважды из минометов и БМ-21 «Град» обстреляны позиции артиллерии сил АТО. Потерь нет, повреждено 2 ед. техники.

- нанесен артиллерийский удар по позициям сил АТО в районе Успенки.

- из минометов обстреляны позиции силовиков в районе Андреевки.

- при возвращении с блок-поста в районе Старобешево из гранатометов РПГ-7 был обстрелян транспорт сил АТО. По предварительным данным, есть потери.

- со стороны России проведено несколько обстрелов позиций сил АТО. В частности, из артиллерии – по блок посту близ Ильинки, из артиллерии - по позициям в районе Семеновское, из БМ-21 «Град» - по позициям близ Степановки, дважды из артиллерии – по позициям сил АТО в районе Саур-Могилы.