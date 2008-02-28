В Нафтогазе говорят, что ничего не должны Газпрому и кивают на РосУкр-Энерго

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет об отсутствии любых подтвержденных долгов за потребленный природный газ перед ОАО «Газпром».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины», отметив, что компания в очередной раз подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству и диалогу с партнерами из ОАО «Газпром».

“Позиция НАК «Нафтогаз Украины» остается неизменной: компания всегда готова придерживаться всех формально и документально подтвержденных обязательств в газовых взаимоотношениях. Спорные вопросы между НАК «Нафтогаз Украины» и СП ЗАО «УкрГаз-Энерго» должны решаться в пределах взаимоотношений двух хозяйствующих субъектов”, указано в сообщении.

По состоянию на 28 февраля НАК «Нафтогаз Украины» готова продолжать переговоры по определению схемы поставок природного газа в Украину, в соответствии с договоренностями президентов Украины и Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что проблема с украинской задолженностью за поставляемый российский газ до сих пор не решена.

26 февраля официальный представитель холдинга Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что «Газпром» с 10.00 мск 3 марта сократит поставки газа для потребителей Украины на 25% в случае неурегулирования накопившихся проблем.

«Нафтогаз Украины» в свою очередь заявил, что по состоянию на 27 февраля компания завершила погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный на протяжении 2006-07 гг. природный газ.

Общая сумма денежных средств, перечисленных ЗАО «УкрГаз-Энерго» в счет погашения задолженности, составляет 3,87 млрд. грн. В частности, 0,52 млрд. грн. было оплачено 14 февраля 2008 года, 0,9 млрд. грн. – 19 февраля, 2,44 млрд. грн. – 26-27 февраля. По состоянию на 27 февраля 2008 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» существуют взаимные обязательства на сумму 1,37 млрд. грн.