В Донецке появились новые группировки боевиков: "Кальмиус" и "Донецкая Православная Армия" - Тымчук

В Донецке отмечена деятельность, помимо подразделений Вооруженных сил РФ, вооруженных группировок "ДНР", а также групп боевиков "Кальмиус" и "Донецкая Православная Армия".

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Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Взаимодействие между ними налажено на крайне низком уровне. Фиксируются конфликты между отдельными группировками", - пишет он.