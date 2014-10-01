В Донецке появились новые группировки боевиков: "Кальмиус" и "Донецкая Православная Армия" - Тымчук
08:55, 01 октября 2014Общество
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На Донбассе появляются новые группировки, между которыми возникают конфликты.
REUTERS
В Донецке отмечена деятельность, помимо подразделений Вооруженных сил РФ, вооруженных группировок "ДНР", а также групп боевиков "Кальмиус" и "Донецкая Православная Армия".
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Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Взаимодействие между ними налажено на крайне низком уровне. Фиксируются конфликты между отдельными группировками", - пишет он.
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