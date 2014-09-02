Подразделения вооруженных сил РФ зафиксированы в 10 населенных пунктах Донбасса
13:12, 02 сентября 2014Политика
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СНБО зафиксировал подразделения вооруженных сил РФ в 6 населенных пунктах Донецкой области, а также в 4 населенных пунктах Луганской области.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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«Вооруженные силы РФ продолжают концентрировать живую силу и военную технику в захваченных населенных пунктах», - сказал он.
«Российские подразделения зафиксированы в Донецке, Амвросиевке, Старобешево, Гусельщиково, в Новоазовске и Маркино Донецкой области, в поселке Победа, Новосветловке, Хрящеватом Луганской области и в самом Луганске», - добавил Андрей Лысенко.
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