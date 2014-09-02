Подразделения вооруженных сил РФ зафиксированы в 10 населенных пунктах Донбасса

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеНа Донетчине бойцы Нацгвардии героически отбили три атаки российских военных и боевиков

«Вооруженные силы РФ продолжают концентрировать живую силу и военную технику в захваченных населенных пунктах», - сказал он.

«Российские подразделения зафиксированы в Донецке, Амвросиевке, Старобешево, Гусельщиково, в Новоазовске и Маркино Донецкой области, в поселке Победа, Новосветловке, Хрящеватом Луганской области и в самом Луганске», - добавил Андрей Лысенко.