На захваченной боевикам территории Луганщины критическая ситуация с подготовкой к зиме

Об этом сообщается на сайте Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«На территории Луганской области, временно подконтрольной боевикам, критическая ситуация с проведением подготовительных работ к осенне-зимнему сезону», - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает СНБО, в Донецке сохраняется крайне напряженная обстановка.

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«Активные боевые действия террористов на восточных и северных окраинах Донецка привели к отключению потребителей от газа. Из-за многочисленных осколочных повреждений и прямых попаданий снарядов в распределительные и магистральные газопроводы отключены от газоснабжения более 50 улиц, большинство из них - частный сектор», - отмечается в сообщении.