Ситуация в Донецке: по предварительным данным есть пострадавшие мирные жители
15:18, 30 сентября 2014Общество
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По состоянию на 14.30 в Донецке не смолкают звуки залпов из тяжелых орудий, проверяется информация о разрушении жилого фонда и пострадавших мирных гражданах.
REUTERS
Об этом говорится на официальном сайте городского головы и горсовета Донецка.
Эпицентрами военных действий являются три района - Петровский, Киевский и Куйбышевский.
«По неподтвержденным данным, есть разрушения жилого фонда и пострадавшие среди мирного населения. Информация уточняется», - говорится в сообщении.
Читайте такжеПо всему Донецку слышны залпы, без газа остались более 5 тысяч потребителейНесмотря на напряженную обстановку ведутся восстановительные работы на электрических сетях. По состоянию на 13.00 было возобновлено энергоснабжение 6 подстанций в Куйбышевском и Киевском районах. Остаются обесточенными еще 43 подстанции.
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