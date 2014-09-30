Ситуация в Донецке: по предварительным данным есть пострадавшие мирные жители

Об этом говорится на официальном сайте городского головы и горсовета Донецка.

Эпицентрами военных действий являются три района - Петровский, Киевский и Куйбышевский.

«По неподтвержденным данным, есть разрушения жилого фонда и пострадавшие среди мирного населения. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПо всему Донецку слышны залпы, без газа остались более 5 тысяч потребителейНесмотря на напряженную обстановку ведутся восстановительные работы на электрических сетях. По состоянию на 13.00 было возобновлено энергоснабжение 6 подстанций в Куйбышевском и Киевском районах. Остаются обесточенными еще 43 подстанции.