В Луганской области криминогенная ситуация вышла из-под контроля - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ УМВД Украины в Луганской области.

По сообщению милиции, только за последние дни в области с применением автоматического оружия совершено большое количество разбойных нападений, убийств, грабежей, угонов автотранспорта.

«Сегодня вооруженные автоматическим оружием боевики пришли на штрафплощадку, расположенный по улице Владимирской. Угрожая расстрелом охраннику штрафплощадки, забрали у него телефон, ключи и угнали 10 автомобилей, которые являются вещественными доказательствами в уголовных процессах», - сообщают правоохранители.

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Читайте такжеБанки прекращают работу некоторых отделений на востоке Украины«В области, на так называемых «народных блокпостах», целью которых, как утверждали их организаторы, является защита области от попадания на ее территорию «нежелательных гостей», сейчас вооруженные люди занимаются бандитизмом и мародерством. Они останавливают большегрузный транспорт, завозящий в область продукты питания, бензин и т.д., просто похищают груз, и увозят в неизвестном направлении. Что это? Где же покой и мир, который обещали жителям области люди, которые взяли в руки оружие? Или к нам в область пришли полная анархия и бандитизм?», - говорится в сообщении милиции.