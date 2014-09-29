В Макеевке боевики обстреляли жилой дом, погиб один мирный житель

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Макеевского горсовета, инцидент произошел в Червоногвадейском районе города.

Кроме того, в результате обстрела, совершенного боевиками, снаряд попал в жилой дом поселка Крупской Червоногвардейского района. В результате происшествия погиб один человек, ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.

Также повреждены кровля и перекрытия дома.

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