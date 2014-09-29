В Макеевке боевики обстреляли жилой дом, погиб один мирный житель
15:18, 29 сентября 2014Общество
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Вчера на территории склада нефтебазы в Макеевке произошел пожар.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Макеевского горсовета, инцидент произошел в Червоногвадейском районе города.
Кроме того, в результате обстрела, совершенного боевиками, снаряд попал в жилой дом поселка Крупской Червоногвардейского района. В результате происшествия погиб один человек, ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.
Также повреждены кровля и перекрытия дома.
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