В Макеевке восстановили водоснабжение – горсовет

В Макеевке Донецкой области восстановлено водоснабжение города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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В сообщении отмечается, что ситуация в городе остается напряженной, но на Макеевской фильтровальной станции выполнен ремонт поврежденного электрооборудования. В настоящее время водоснабжение города восстановлено, и вода подается по графику – 4 часа утром и 4 часа вечером. В горсовете также сообщили, что, по информации Макеевских электрических сетей, обесточены около 40 трансформаторных подстанций, ремонтные бригады электросетей выполняют ремонтные работы в поселках Маяк и Красная Звезда. Сейчас в Макеевке все службы жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме, но городской автотранспорт работает по сокращенным графикам - на линии вышло 14 троллейбусов, констатировали в горсовете.