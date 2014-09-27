В сети показали фото села Новороссия с выжженной землей и разрушенными домами

04:30, 27 сентября 2014
Общество
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Село Новороссия в Приморском крае РФ, с которым, по шутливой версии украинского МИД, российская власть требует налаживать диалог, находится в плачевном состоянии.

новороссия, Приморский край / Swalker.ru

Об этом можно говорить, судя по фото, опубликованных на сайте swalker.org, передает ТСН.

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На фотографиях видно, что к селу ведет всего одна грунтовая дорога, земля в Новороссии выжжена, а дома разрушены и заброшены.

Напомним, МИД России впервые официально употребил термин Новороссия, призвав Киев вести переговоры с ее властью.

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Украинские дипломаты в ответ нашли в Приморском крае РФ село Новороссия.

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