Из-за оккупации Украина уступила в рейтинге свободы слова Грузии и Молдове

Хуже, чем в Украине со свободой слова в Армении, Азербайджане и Беларуси. Таковы результаты ежеквартального измерения индекса свободы медиа стран "Восточного партнерства", сообщает Радио Свобода.

Директор по программной деятельности «Интерньюс-Украина», которая совместно с неправительственными организациями из других стран-участниц проводит это исследование, Андрей Кулаков объяснил основные причины отставания Украины от Грузии и Молдовы: «У нас прошел майданный синдром охота на журналистов на большой территории. Теперь это продолжается дальше на оккупированных территориях. Когда в журналистов стреляют, когда они остаются мишенью агрессии и насилия, это все очень влияет на рейтинг и состояние свободы слова в Украине».

Читайте такжеАктивисты и журналисты, которые идут в парламент, оставляют свои организацииПо словам авторов рейтинга, состояние свободы слова в Украине сегодня является неопределенным, поскольку не известно, как точно будет развиваться дальше ситуация в условиях конфликта с Россией и общественных трансформаций после Майдана.

«Мы устранили режим Януковича. Журналистское сообщество той или иной степени в основном поддержало президента Порошенко и его правительство. Как поведет себя индекс в следующих кварталах, пока просто не известно», - объясняет менеджер проекта «Мониторинг свободы медиа стран Восточного партнерства» Наталья Сад.

Индекс свободы медиа оценивают по десять экспертов из каждой страны-участницы «Восточного партнерства».