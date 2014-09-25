Президент взял под личный контроль освобождения из плена журналиста Воробьева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время пресс-конференции к главе государства с такой просьбой обратилась жена журналиста телеканала «Эспрессо TV» Егора Воробьева корреспондент телеканала «112 Украина» Елена Солодовникова. Она сообщила, что ее муж попал в плен, освещая события под Иловайском. «Наши переговорщики - СБУ, милиция - не вносят его в списки», - утверждала она.

Президент пообещал проверить наличие Воробьева в перечне пленных.

Читайте такжеПод Иловайском боевики захватили в плен журналиста "Еспресо.tv"По словам Порошенко, на сегодняшний день в плену у террористов находятся более 700 украинцев. «Договоренность об освобождении пленных по принципу «всех на всех» другой стороной не соблюдается. Я буду делать все, чтобы ускорить процесс освобождения, сделать его более эффективным», - заверил президент.

Также Порошенко сообщил, что из плена освобожден общественный деятель и журналист Дмитрий Потехин, который незаконно удерживался террористами с 7 августа.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Национальный союз журналистов Украины и Независимый медиа-профсоюз Украины призвали власти и правоохранительные органы приложить максимум усилий для освобождения из плена террористов семерых украинских журналистов: Юрия Лелявского, Романа Черемского, Валерия Макеева, Егора Воробьева, Дмитрия Потехина, Александра Билокобыльского и Сергея Сакадынского.