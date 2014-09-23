ГАИ предупреждает водителей о сильных ливнях и ухудшении видимости на дорогах

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины.

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Как отмечают в ГАИ, по информации Гидрометцентра, 23-24 сентября в Украине сложные погодные условия: пройдут дожди, на юге и востоке местами с грозами; 23 сентября в северных, центральных областях и в южной части, 24 сентября в восточной половине сильные дожди, в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях местами очень сильные дожди.

При таких погодных условиях ГАИ Украины призывает водителей не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, отказаться от рискованных маневрирований.

В условиях недостаточной видимости Госавтоинспекция просит водителей включать на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары.