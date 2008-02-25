Половина украинцев считает, что отношения с Россией ухудшаются (опрос)

Почти половина (49,1%) украинцев считают, что отношения между Украиной и Россией ухудшаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, представленные на пресс-конференции в Киеве председателем “Украинского форума”, академиком НАНУ Владимиром СЕМИНОЖЕНКО.

Ответственность за улучшение отношений большинство (57,1%) украинцев возлагают на власти.

Кроме того, 62,4% опрошенных считают самой эффективной формой партнерства между Украиной и Россией официальные контакты.

Вместе с тем, люди не верят, что власти могут осуществить позитивные изменения в этом направлении. Так, 40,7% опрошенных считают, что парламент и правительство могут ухудшить украинско-российское сотрудничество как в экономической, так и в гуманитарной сферах, а 19,5% респондентов вообще не ожидают каких-либо шагов в этом направлении.

Однако 71,1% опрошенных готовы лично поддержать гражданские инициативы, направленные на развитие украинско-российских отношений. Кроме того, согласно данным опроса, украинцы считают, что двусторонние контакты общественных организаций являются более результативными (31,4%), чем, например, межпартийные контакты (25%).

Общеукраинский социологический опрос был проведен компанией “Рейтинг плюс” 8-14 февраля 2008 года по заказу “Украинского форума” в 26 регионах Украины. В целом было опрошено 2600 граждан, погрешность выборки составляет 2,6%.

Комментируя результаты исследования, В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что социально-демографический срез опрошенных продемонстрировал, что в развитии украинско-российских отношений, в первую очередь, заинтересованы представители средней возрастной группы (35-55 лет), которые имеют высшее образование и стабильный доход, а совсем не пенсионеры, которые ностальгируют по СССР, как принято считать.

Он сообщил, что результаты исследования будут обсуждаться 27 февраля в Москве в ходе ”украинско-российского форума” с участием ведущих общественных и политических деятелей обеих стран.

“Мы хотим предоставить российским коллегам эту информацию с тем, чтобы они со своей стороны приняли меры для улучшения двусторонних отношений. Ведь кризис доверия и отсутствие диалога между политиками в будущем могут привести к тому, что две соседние страны станут врагами”, - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

В свою очередь, присутствовавшие на пресс-конференции олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия ПОДКОПАЕВА и заслуженный артист Украины Остап СТУПКА выступили с общественной инициативой относительно восстановления добрососедских отношений между Украиной и Россией. Они предложили присоединиться к инициативе украинских и российских ученых, актеров, спортсменов - всех, кто чувствует силы заменить политиков в налаживании отношений между двумя государствами.