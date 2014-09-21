Ночью боевики снова обстреляли Донецк, ранены 2 мирных жителя

Как сообщает пресс-служба Донецкого горсовета, артобстрелу подвергся Куйбышевский район города.

Читайте такжеИнфраструктуре Донецка и Луганска нанесен ущерб на $440 млн - ООН"В результате попадания снарядов повреждены жилые дома №200 по улице Алексея Толстого, №152 по улице Уржумской, №2б по улице Криничной, а также гаражи в кооперативе "Уголек 3", расположенном по адресу ул.Калинина 107а", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке звуки залпов и взрывов слышны в трех районах – горсоветСреди пострадавших - два мирных жителя. Они получили осколочные ранения и были доставлены в лечебные учреждения, говорится в сообщении.