В Северодонецке задержали мужчину, который организовывал антиукраинские акции

В Северодонецке Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала гражданина Украины «К», 1996 г.р., который распространял в Интернете призывы к совершению террористических актов против украинской власти, военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщается на сайте СБУ, установлено, что с апреля с.г. по указанию главарей террористической организации «Луганская народная республика» злоумышленник распространял в социальных сетях призывы к свержению конституционного строя, антиукраинским акциям и информировал о времени и месте их проведения.

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Впоследствии, распространяя искаженную информацию о ходе антитеррористической операции, он стал подстрекать интернет-пользователей к негласному сбору сведений о личном составе, вооружении и местах дислокации сил АТО для передачи этих данных террористам.

По имеющимся у следствия данным, «К» намеревался организовать вооруженное нападение на работников местного отдела милиции с целью завладения огнестрельным оружием для последующей террористической деятельности на территории города.

СБУ зарегистрировала в отношении задержанного уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Проводятся следственные действия.