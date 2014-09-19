В Донецке боевики обстреляли коллектор газопровода, оставив без газа 172 квартиры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в Донецке ситуация остается напряженной.

«Обстрелы террористов повредили коллектор газопровода, отключено газоснабжение нескольких домов по ул. Салтыкова-Щедрина и Композиторов, без газа остались 172 квартиры», - отметил спикер СНБО.

Читайте такжеБоевики хотят "национализировать" угольные шахты ДонбассаВ то же время, по словам Лысенко, несмотря на обстрелы, коммунальщики смогли возобновить газоснабжение 147 квартир на Киевском проспекте Донецка.

Также бригады «Донецкоблэнерго» возобновили электроснабжение поселка Грабари в Куйбышевском районе. Электроэнергию получили жители 3 многоэтажных домов и 200 домов частного сектора.

Читайте такжеВ Донецке от артобстрела погиб мирный житель, разрушены дома – горсовет Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало текущего месяца, на Луганщине из-за боевых действийбез газа остались полторы тысячи абонентов.