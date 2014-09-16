За последние сутки в Донецке 3 мирных жителя погибли, 5 получили ранения
За прошедшие сутки в Донецке погибли 3 мирных жителя и 5 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Донецкого горсовета.
Ночь с 15 на 16 сентября в Донецке была относительно тихой, сообщения об обстрелах районов от жителей не поступали. Однако, за минувшие сутки зафиксированы случаи ведения боевых действий на территории города, а также повреждения здания и инфраструктуры районов.
В Киевском районе в Путиловской роще возгорание в ПТУ № 67 вследствие попадания снаряда, пожарные наряды не смогли попасть к месту из-за боевых действий.
В Петровском районе в жилой дом по ул. Карнавальная 61 попадание снаряда с последующим возгоранием.
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По состоянию на 9.30 в городе напряженная обстановка без активных боевых действий.
Разрушения в районах города:
- по ул. Сигнальная 27а во дворе произошло возгорание после попадания артснаряда;
- по ул. Куйбышева 172 снарядом уничтожено имущество и повреждено здание ритуальной службы;
- снаряд попал по пр. Веселый 78, возник пожар;
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- по ул. Шведова 44а в складском помещении уничтожены комплектующие изделия;
- по ул. Куйбышева 143 в токарный завод "Гефест" попал снаряд без возгорания;
- по ул. Дружбы 111 попадание снаряда без возгорания;
- по ул. Северодвинская д. 51 кв. 53 попадание снаряда без возгорания.