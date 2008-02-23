Первые леди Украины и Америки договорились о сотрудничестве

Председатель Наблюдательного совета международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО и супруга Президента США Лора БУШ договорились о сотрудничестве в области здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», встреча Е.ЮЩЕНКО и Л.БУШ состоялась 22 февраля в Вашингтоне.

Во время встречи Е.ЮЩЕНКО рассказала о медицинских программах, которые реализует фонд «Украина 3000», в частности – программы «Детская больница будущего», «От больницы к больнице», «Радость детства – свободные движения». В свою очередь, Л.БУШ рассказала о проектах в сфере медицины, которыми она занимается. Собеседницы договорились о сотрудничестве по преодолению рака молочной железы.

Также Е.ЮЩЕНКО и Л.БУШ обменялись информацией относительно образовательных проектов, которые они поддерживают. В частности, Е.ЮЩЕНКО рассказала о новом проекте фонда «Украина 3000» «Добро начинается с тебя», посвященный благотворительности в украинских школах.

КЛ.БУШ поделилась впечатлениями от поездки в Африку, которую только что осуществила вместе с супругом, Президентом США Джорджем БУШЕМ.

Е.ЮЩЕНКО и представители фонда «Украина 3000» находятся в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом.