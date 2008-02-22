Макеевская колония просит заказов для загрузки трудом осужденных

Руководство Западной исправительной колонии №97 (г.Макеевка Донецкой области) просит предприятия Украины "оказать содействие в размещении заказов для загрузки трудом осужденных".

В письме начальника колонии Владимира ПРИЙМАЧЕВА, опубликованном на официальном сайте Макеевского городского головы, говорится, что "выделяемых бюджетных средств на содержание осужденных недостаточно". По его словам, "дефицит средств необходимо компенсировать за счет интенсивной производственно-хозяйственной деятельности колонии".

Тем более, что сегодня колония, отмечает начальник, "обладает большим техническим и людским потенциалом, но недостаток заказов не позволяет загрузить трудом осужденных".

"В колонии содержатся осужденные-люди, граждане Украины, лишенные временно части гражданских прав и обладают обостренным чувством восприятия ко всем событиям, которые происходят не только в уголовно-исправительной системе, но и за ее пределами и не лишены человечности", - подчеркивается в письме.

Колония в настоящее время может производить около 800 тыс. единиц продукции в год. В прилагающихся прайс-листах указан ассортимент производимых товаров, среди которых: горно-шахтное оборудование (арочная клеть, рештак, солерастворители и др.), различного рода деараторы и подогреватели. Кроме того, представлен широкий спектр "прочей продукции": металлические двери и сейфы, плитка тротуарная, шлакоблок, проволока, решетки, контейнеры для мусора и т. д.