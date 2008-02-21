Министр культуры отказался номинироваться на Шевченковскую премию

Сегодня министр культуры и туризма Василий ВОВКУН подал заявление о снятии его с номинантов на Национальную премию Украины им. Тараса Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры и туризма, причиной его отказа от участия в конкурсе стало назначение на должность министра культуры и туризма.

Как известно, в прошлом году В.ВОВКУН был выдвинут кандидатом на соискание Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко в номинации «Сценическое и экранное искусство» за постановку оперы «Богдан Хмельницкий» в Донецком академическом государственном театре оперы и балета им. А. Соловьяненко.