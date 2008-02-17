Трагедия в Карпатах: отец погиб, спасая дочь

Во Львовской области на горе Тростян погиб турист из Киева, его 13-летнюю дочь удалось спасти.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вблизи поселка Славское Сколивского района Львовской области местные жители сообщили работникам горного поисково-спасательного пункта МЧС о том, что 13-летняя и 41-летний туристы из Киева на горе Тростян попали в водосборник, диаметром 2 метра, глубиной - 3 м, на две трети заполненный водой.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы МЧС, которые с использованием специального оборудования спасли девочку, оказали ей медицинскую помощь и доставили в населенный пункт.

Тело погибшего мужчины спасатели передали работникам милиции.

По предварительным данным, это были дочь с отцом. Девочка провалилась в водосборник, а отец погиб, пытаясь ее спасти.