Умер популярный актер театра и кино Борис Хмельницкий (фото)

В Москве умер популярный актер театра и кино Борис Хмельницкий.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Народный артист России, работавший долгое время в знаменитом московском Театре на Таганке, скончался сегодня после тяжелой болезни на 68-м году жизни, сообщил секретарь Союза кинематографистов РФ Клим ЛАВРЕНТЬЕВ.

Б.Хмельницкий родился 26 июня 1940 года в городе Уссурийске Приморского края. В 1961 году он окончил Львовское музыкальное училище, а в 1966 году - театральное училище имени Щукина.

В 1966 году он начал сниматься в кино. Первая его роль - поэт-солдат в фильме Леонида Осыки "Кто вернется - долюбит". Б.Хмельницкий снимался также в фильмах "Красная палатка", "Стрелы Робин Гуда", "Дикая охота короля Стаха", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и многих других кинокартинах.