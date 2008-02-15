Милиция ищет водителя, который умышленно сбил налогового милиционера

Ровенские правоохранители ищут водителя, который умышленно сбил помощника оперуполномоченного Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры, 4 февраля этот налоговик, будучи в форме, с целью проведения следственного действия на одной из улиц Ровно предложил подозреваемому в правонарушении гражданину освободить салон автомобиля «Ниссан» для обыска в нем. Однако подозреваемый, действуя преднамеренно, завел двигатель автомобиля и осуществил наезд на налоговика, причинив ему телесные повреждения. После этого он скрылся с места события.

Прокуратура Ровно возбудила уголовное дело по факту насилия относительно налоговика, а стражи порядка ищут злоумышленника.

В настоящее время потерпевший милиционер находится в больнице.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, находится на контроле прокуратуры области.