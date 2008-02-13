Севастопольский горсовет настаивает на ”территории без НАТО”

Севастопольский горсовет на своем сессионном заседании, которое состоялось 12-13 февраля, не удовлетворил протест прокурора города относительно отмены собственного решения об объявлении Севастополя „ территорией без НАТО”.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольского горсовета Валерий САРАТОВ сегодня по просьбе журналистов так прокомментировал решение депутатов: „Я думаю, нас ожидает цепочка судебных разбирательств. Я, как председатель горсовета, в любом случае сам буду выполнять (будущее - УНИАН) решение суда, и призывать к этому депутатов”. Однако, прибавил он, „депутаты - люди самостоятельные, сами будут принимать решение”.

В.САРАТОВ также сознался: „Если быть честным и откровенным, решение (об объявлении Севастополя „территорией без НАТО” - УНИАН) политическое, оно отражает отношение общества Севастополя к этому вопросу”. В то же время, как отметил он, „когда пишется протест прокурора о том, что все вопросы должны решаться на государственном уровне... Вопросов сегодня не возникло бы, если бы снова руководители государства, отдельные, не нарушали обещаний, которые давали народу, и не принимали решений по шагам к НАТО”. По словам председателя горсовета, „если хотите, это шаг в ответ на то, что сегодня происходит”. Председатель горсовета в который раз сообщил, что он „категорически” считает, что „вступление в НАТО принесет Украине вред”.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2008 года Севастопольский городской совет объявил Севастополь „ территорией без НАТО”. В принятом решении отмечалось, что провозглашение города „территорией без НАТО” означает, что горсовет выступает „против присутствия в нашем регионе войск НАТО, инструкторов, инспекторов и других представителей НАТО”. В решении депутатов также говорится, что депутаты не дают „согласия на использование городской инфраструктуры для размещения и обеспечения воинских подразделений НАТО”.

Горсовет тогда обратился к Президенту и Верховной Раде Украины „с требованием прекратить втягивание Украины в НАТО”.