Ночью в Донецке раздавались залпы, ситуация по-прежнему остается напряженной

Сегодняшняя ночь в Донецке прошла неспокойно.

Об этом говорится на официальном сайте городского головы и горсовета Донецка.

«Начиная с двух часов ночи по городу стали раздаваться залпы. По состоянию на 9.30 сообщения о стрельбе из тяжелых орудий из районов не поступают. Обстановка в Донецке стабильно напряженная. Несмотря ни на что, работают коммунальные службы и ремонтные бригады предприятий», - говорится в сообщении.

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Специалисты ПАО «Донецкгоргаз» возобновили газоснабжение 200 домов частного сектора в Киевском районе. В Петровском районе по улице Косарева пущен газ 761 абоненту в 20 многоквартирных домах.

Непростой остается ситуация с водоснабжением. Авария на наливном водоводе КП «Компания «Вода Донбасса», подающем воду на Донецк, была устранена вчера в 16.00, однако подать воду к 19.00 всем потребителям города работники КП «Донецкгорводоканал» не смогли.

Сегодня на городские маршруты вышли 126 единиц коммунального транспорта. 55 трамваев, 55 троллейбусов и 18 автобусов осуществляют движение согласно графикам.