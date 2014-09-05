В Мариуполе слышны залпы тяжелых орудий

Об этом 0629 сообщили местные жители.

Как пояснили в пресс-службе батальона "Азов", за пределами города со стороны Новоазовска работает украинская артиллерия. Именно с этим здесь связывают пугающие звуки.

Читайте такжеОтец танкиста из РФ пожаловался журналистам, что его сына отправляют в Мариуполь"Опасности для города нет", - заявили в "Азове".

В пресс-службе также отметили, что блокпост на выезде из города в микрорайоне "Восточный" уцелел после вчерашнего боя.

Как только что сообщили в штабе территориальной обороны города, на данный момент ситуация в Мариуполе контролируемая. "Все военные находятся на своих местах, - подчеркнули здесь. - Бои идут за чертой города - в 10-15 километрах. Город защищен".