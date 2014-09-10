Крымские студенты спели гимн "спикеру" Константинову
00:43, 10 сентября 2014Общество
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Студенты Крымского Индустриально-педагогического университета спели гимн Украины, когда к ним в вуз приехал самопровозглашенный "спикер" госсовета Крыма Владимир Константинов.
Крымские студенты спели гимн "спикеру" Константинову / скриншот
Об этом на своей странице в Facebook сообщает крымский журналист Осман Пашаев.
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"И пусть ректор Якубов сотрудничает с оккупантами, а в универе вывесили триколоры, но около 30-40 студентов начали петь гимн Украины в лицо Константинову", - написал Пашаев.
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