Беженцев с Донбасса отправили на Крайний Север России – СМИ

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на источники в социальных сетях.

Как отмечается, россиян призывают помочь переселенцам из Украины, приехавшим в столицу Коми – город Сыктывкар.

В пункте временного размещения беженцев в основном дети и женщины.

Читайте такжеУкраинцев в России заставляют получить статус беженца и заселяют ими Сибирь - СНБОМежду тем, переселенцы рассчитывали на поселение в регионах с более приятным климатом. Также сообщается, что в дальнейшем переселенцев будут отправлять на север республики в Воркуту.

Как сообщалось, 2 сентября на Камчатку прибыла группа украинских беженцев из 270 человек.