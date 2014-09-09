Беженцев с Донбасса отправили на Крайний Север России – СМИ

14:23, 09 сентября 2014
Общество
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Власти Российской Федерации приняли распоряжение отправить беженцев с Донбасса в Республику Коми.

REUTERS

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на источники в социальных сетях.

Как отмечается, россиян призывают помочь переселенцам из Украины, приехавшим в столицу Коми – город Сыктывкар.

В пункте временного размещения беженцев в основном дети и женщины.

Читайте такжеУкраинцев в России заставляют получить статус беженца и заселяют ими Сибирь - СНБОМежду тем, переселенцы рассчитывали на поселение в регионах с более приятным климатом. Также сообщается, что в дальнейшем переселенцев будут отправлять на север республики в Воркуту. 

Как сообщалось, 2 сентября на Камчатку прибыла группа украинских беженцев из 270 человек. 

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