Россия отправила беженцев с Донбасса на Камчатку (фото)

Самолет с украинцами, среди которых преимущественно жители Донецкой и Луганской областей, следовал по маршруту Симферополь – Чита – Петропавловск-Камчатский, пишет правительственный портал Камчатского края РФ.

Читайте такжеУкраинцев в России заставляют получить статус беженца и заселяют ими Сибирь - СНБОПо словам заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко, для беженцев заготовлены рабочие места, среди которых вакансии энергетиков, строителей, работников образовательной сферы.

Всего, согласно квоте федеральной миграционной службы края, планируется принять до 800 граждан (примерно по 150 человек в месяц), прибывших с территории Украины в связи с военными действиями, отмечается в сообщении.