Крымская активистка Богуцкая рассказала о вчерашнем обыске в ее доме, обвинениях и допросе

Обыск в доме популярного крымского дизайнера и блогера с проукраинской позицией Елизаветы Богуцкой, а затем ее многочасовой допрос, стали одними из главных информационных событий понедельника, 8 сентября.

Утреннее сообщение в Facebook о визите в дом Богуцкой сотрудников правоохранительных органов всколыхнуло не только крымскую, но и украинскую общественность.

Как рассказала Крым.Реалии Елизавета, собаке, находившейся на улице, силовики прострелили щеку, поскольку опасались, что она нападет на них.

«После этого они мне зачитали постановление следователя об обыске. По их словам, они приехали искать наркотики, оружие, боеприпасы, запрещенную литературу. Один из автоматчиков в балаклаве сказал, что у нас на пороге уже валяются гильзы. Я сразу же обратилась к главному из них, попросив прекратить этот цирк сразу: «Если гильзы уже лежат, то надо их описать и идти в дом. Давайте вашу находку опишем так, будто она лежала здесь веками». Они тут же оскорбились, сказали, что ничего не приносили, никаких гильз нет. И, действительно, через некоторое время оказалось, что гильз нет, хотя они должны были быть, потому что они стреляли в собаку. Кто-то из них гильзы убрал», – поведала Богуцкая.

По ее информации, в результате обыска, продолжавшегося несколько часов, правоохранители изъяли компьютерную технику и телефоны. «Нам запретили звонить, даже нельзя было позвонить адвокату, моя дочь успела сообщить на моей странице в Facebook об обыске в доме, – отметила Богуцкая. – Мне сказали, что я обвиняюсь в экстремизме, в разжигании межнациональной розни и так далее».

Когда силовикам не удалось найти то, чего они искали, крымской активистки предложили проехать в Центр противодействия экстремизму, где ранее располагалось УБОП в Крыму на улице Декабристов в Симферополе.

«Сначала опера меня опрашивали по поводу моей якобы экстремистской деятельности, разжигания межнациональной розни. Я сказала, что более миролюбивого человека чем я в Крыму в межнациональном аспекте трудно найти», – рассказала Елизавета.

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Позже в здании, где находилась общественница, появился ее адвокат Эмиль Куртбединов. «Он сказал, чтобы я нигде не ставила подписи, ссылаясь на статью 51 Конституции России – о том, что я могу не обязана свидетельствовать против себя. Показательно, что следователь уже не говорил о моей экстремистской деятельности, его интересовал вопрос, что я прохожу по делу как свидетель по вопросу встречи крымскими татарами Мустафы Джемилева на границе в Армянске 3 мая. Мол, я есть на каких-то видео, их больше всего интересуют показания на этот счет и мои записи в телефоне», – сообщила Богуцкая.

После допроса Богуцкую отпустили, изъяв при этом телефон. «Мне сказали, что я могу быть свободна, теперь они будут связываться с адвокатом. Но я понимаю, что эта свобода ненадолго, может быть, завтра-послезавтра им понадобится со мной встретиться, что-то выяснить по поводу моей деятельности. Мне кажется, они не остановятся. И не остановятся они по одной простой причине: на носу выборы (в «Госсовет» и местные органы власти. – Прим. ред.). Им очень важно сейчас изолировать всех, кто может каким-то образом повлиять на исход этих выборов. После 14 сентября (день голосования. – Прим. ред.) эта ситуация сама по себе рассосется», – выразила мнение Богуцкая.

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На вопрос, не собирается ли она в связи с последними событиями менять своих позиций либо снижать публичную активность в Facebook, где блогер имеет более полутора десятков тысяч подписчиков, Богуцкая ответила: «Я буду больше писать в Facebook. Понимаете, есть люди, которые на агрессию реагируют очень активным сопротивлением. Если на меня оказывается давление, я сопротивляюсь очень активно».

Адвокат Эмиль Куртбединов жалуется, что ему пришлось прождать 30 минут, прежде чем ему разрешили встретиться с Богуцкой. «Большая часть допроса прошла без адвоката, поэтому я попросил Елизавету не подписывать итоговый протокол», – отметил Куртбединов.

Действия силовиков в отношении блогера адвокат назвал «фактически задержанием».

В правоохранительных ведомствах Крыма воздерживаются от комментариев по поводу обыска в доме Елизаветы Богуцкой и ее допроса.

Между тем, украинский политолог Тарас Березовец, комментируя на своей странице в Facebook участившиеся в последнее время на полуострове обыски, заявил, что «в Крыму развязан настоящий политический террор». «Всю последнюю неделю российская полиция и ФСБ с автоматчиками врываются в дома крымских активистов, деятелей крымскотатарского народа, популярных блогеров. Врываются под предлогом поиска оружия, наркотиков, запрещенной литературы», – сказал политолог.

«То, что наркотиков и оружия пока не находят – воспринимается как недоработка полиции оккупированного Крыма. Будет поставлена задача из Москвы – будут находить героин, гранаты, патроны, взрывчатку у честных предпринимателей, матерей малолетних детей, несовершеннолетних. У всех, кто не с ними, всех, кто НЕкрымнаш. И что самое удивительное, все эти люди – граждане Украины, несдавшиеся, несломленные, немолчащие. И тем самым подрывающие картину всеобщей поддержки в Крыму действий Путина. И потому такие опасные», – заявил он.

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Кроме того, Березовец задался вопросом в адрес Министерства иностранных дел страны. «Украинский МИД – он существует для защиты интересов Украины и ее граждан во всем мире, если я не ошибаюсь? По статусу он должен защищать всех нас, носителей паспорта с трезубцем везде, где нет юрисдикции украинской власти. Ответьте, господа из МИДа – Павел Климкин, Данил Лубкивский – вы считаете, что все под контролем и вы успешно защищаете наших граждан?», – возмутился он.

Политолог также попросил вмешаться в ситуацию Администрацию президента Украины.