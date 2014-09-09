Переход на электронные сигареты может спасти миллионы жизней – ВВС

Переход на потребление электронных сигарет может уменьшить количество смертей, связанных с куренем, в 10 раз – сообщает ВВС.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны запретить потребление электронных сигарет в общественных и рабочих местах. ВОЗ объяснила данный запрет повышенным уровнем токсинов и никотина в испарениях от электронных сигарет. Также ВОЗ предупредила, что есть риски того, что потребление электронных сигарет некурящими может привести к тому, что в будущем они переключатся на курение реальных табачных изделий.

В то же время, английские ученые считают, что критика электронных сигарет необоснованна и лишь сеет панику.

В частности, исследователи из Университета Колледжа Лондона (University College London) обращают внимание на то, что процент некурящих, которые употребляют электронные сигареты, не превышает 1% населения, согласно данным ежемесячного опроса курящих Англии Smoking Toolkit.

Профессор Университета Колледжа Лондона Роберт Вест также сообщает, что даже если некоторые токсины и присутствуют в испарениях от электронных сигарет, их концентрация крайне низкая.

- Такие испарения не несут в себе канцерогенов, в отличие от сигаретного дыма. На самом деле, концентрация никотина в испарениях от электронных сигарет в 20 раз ниже, чем в обычной табачном дыме. Если все 9 млн. курильщиков Великобритании перейдут на электронные сигареты, Британии удастся сократить ежегодное количество смертей, связанных с курением, в 10 раз – с 60 000 до 6 000 в год – уверен профессор Роберт Вест.

С его выводами также согласны исследователи Национального центра исследования зависимости (National Addiction Centre), который базируется в Королевском колледже Лондона(King’s College London), а также в Департаменте исследования зависимости в Университете Королевы Марии (Queen Mary University).

Исследователи пришли к выводу, что некоторые предположения ВОЗ являются ошибочными. В частности, ведущий исследователь, профессор Петер Хайек заявил:

- При ответственном регулировании вопроса нужно сбалансировать с одной стороны снижение рисков, с другой – снижение преимуществ. В данном случае, риски часто являются надуманными, а преимущества – чрезвычайно огромны. Это действительно может стать переломным моментом в общественном здоровье, если курильщики начнут переходить с обычных сигарет на электронные. Это все равно, если просить потребителей не использовать мобильные телефоны из-за того, что одна из 10 млн. батарей может перегреться и сжечь мобильный телефон.

В то же время президент факультета общественного здоровья, профессор Джон Аштон, который выражал обеспокоенность относительно оборота электронных сигарет, считает, что запрещать их не нужно.

- На данный момент, по электронным сигаретам мало объективной информации. И пока мы не получим четких фактов относительно влияния электронных сигарет на здоровье человека, по данной продукции должно быть достаточно регулирование.

Глава Королевского сообщества общественного здоровья Ширли Крамер (Royal Society of Public Health) считает, что главное – снизить популярность и доступность электронных сигарет для некурящих.

- Важно ограничить маркетинг данной продукции. Ведь электронные сигареты по своей сути это лечебный товар, а не модный аксессуар.