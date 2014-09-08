Украина и Совет Европы согласовали план мониторинга соблюдения прав человека в Крыму

Об этом УНИАН сообщили у пресс-служб уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Нильс Муйжниекс выразил готовность оказать всевозможную поддержку для организации всеобщей трехсторонней мониторинговой миссии (комиссар СЕ по правам человека – омбудсман Украины – омбудсман РФ).

"Учитывая то, что в результате оккупации Автономной республики Крым отсутствует фактический доступ и контроль государственных органов Украины на территории полуострова, мы будем делать все возможное для того, чтобы международное сообщество получило объективную информацию о нарушении прав украинцев в Крыму. В частности, известны и подтверждены факты преследования украинцев, работы репрессивной системы правоохранительных органов РФ, а также многочисленные факты притеснений и дискриминации крымских татар – все это должно быть предметом тщательного международного расследования для установления реальной ситуации с нарушением прав человека в Крыму", - отметила Валерия Лутковская.

Сегодняшняя встреча была проведена с целью реализации инициатив омбудсмана Украины. В связи с этим Нильс Муйжниекс намерен осуществить визит в Москву и Крым.