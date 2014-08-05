Кабмин создал Государственную службу по вопросам Автономной Республики Крым

Об этом говорится в постановления Кабмина от 17 июля № 297.

Кабмин поручил Министерству финансов во время подготовки предложений относительно внесения изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” предусмотреть расходы, необходимые для обеспечения функционирования этой госслужбы.Читайте такжеСейчас у людей в Крыму наступает «отрезвление» - депутат горсовета Севастополя

Председатель Государственной службы по вопросам Автономной Республики Крым в двухнедельный срок после назначения должен представить Правительству проекты Положения о Государственной службе, а также акты об утверждении предельной численности ее работников и размещения этой службы.