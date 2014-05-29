Россия нарушает фундаментальные права и свободы коренного народа в Крыму - Лутковская

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к ряду высокопоставленных Российской Федерации, в частности к директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову, руководителю Федеральной миграционной службы РФ Константину Ромодановскому и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву в связи сзапретом въезда на территорию Крыма лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека.

Лутковская отметила в своих обращениях, что Джемилеву не был предоставлен официальный документ, подтверждающий запрет въезда для него на территорию Крыма, что, в свою очередь, делает невозможным обжалование соответствующего решения органов Российской Федерации.

В обращениях омбудсмана Украины содержится запрос на предоставление юридически значимой информации о направлении представления о запрете Джемилеву въезжать на территорию Крыма, на разъяснение порядка оформления такого запрета, а также процедуру дальнейшего обжалования.

«Действия органов власти Российской Федерации на территории Крыма вместе с тем нарушают ряд фундаментальных прав и свобод человека и коренного народа, закрепленных в международном праве, в частности, в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов», - отметила в своих обращениях Лутковская.

Как известно, Джемилев - гражданин Украины, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств Украины, жертв политических репрессий Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, лидер крымскотатарского народа, для которого Крым является Родиной и постоянным местом жительства, где также проживают вся его семья и другие близкие родственники.