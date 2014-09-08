Генсек Amnesty International призывает Украину принять закон о переселенцах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я встречался с людьми, которые переехали из Донбасса и теперь живут в Киеве, и общая поддержка, которую они получают, идет почти полностью от частных лиц, семей Украины», - отметил он.

«Правительство само, кажется, не признает этой большой проблемы, поэтому мы сказали премьер-министру, что должен быть принят закон о внутренне перемещенных лицах (есть такой закон в парламенте, но он еще не принят). Должна быть очень четкая система регистрации, чтобы мы четко знали, сколько этих людей, в каких условиях они живут. Также необходимо, чтобы правительство обеспечило финансовую поддержки этих общин», - отметил Шетти.Читайте такжеИз Крыма и Донбасса в другие регионы выехали уже свыше 250 тысяч переселенцев

Кроме того, он отметил, что было бы правильно, чтобы правительство Украины просило поддержку у международного сообщества в вопросе работы с перемещенными лицами, потому что это новый вопрос для украинской власти и очень серьезный вызов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшний день, 8 сентября, согласно данным Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории, из Крыма и Донбасса в другие регионы временно перемещено 251 тыс. 345 человек, в том числе 80 тыс. 649 детей, 34 тыс. 145 инвалидов и лиц преклонного возраста.