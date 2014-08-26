ООН: В России находятся 207 тысяч беженцев из Украины

Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети.

"Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) возросло до 190 тыс.чел., количество украинских беженцев в России достигло 207 тыс.чел", - говорится в сообщении.Читайте такжеЗа время боевых действий на Донбассе погибли 2249 человек - ООН

Ввиду отсутствия национального законодательства по вопросу переселенцев большинство этих людей страдают от ущемления своих основных прав: им отказывают в выплате пенсий, приеме на работу, пользовании банковскими услугами, медицинском и социальном обслуживании, отмечают в организации.

Свыше 20 тысяч ВПЛ в районе Мариуполя проживают в неподобающих условиях: в палатках, автомобилях, заброшенных летних лагерях.