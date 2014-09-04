Боевики "ДНР" и "ЛНР" заявляют о готовности прекратить огонь с 5 сентября
Самопровозглашенные лидеры террористических организаций "Донецкая народная республика" ("ДНР") и "Луганская народная республика" ("ЛНР") Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявляют о готовности прекратить огонь с 5 сентября.
Как сообщает сайт "ДНР", в совместном заявлении они отмечают, что "готовы завтра, 5 сентября 2014 года в 15.00 отдать приказ о прекращении огня, в случае, если удастся достичь договоренностей, и представители Украины подпишут план политического урегулирования конфликта".
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Кроме того, Захарченко и Плотницкий заявили, что "завтра в Минске представят на рассмотрение контактной группы свои предложения о режиме прекращения огня, в котором будут детально прописаны гарантии соблюдения этого режима сторонами конфликта".
Как сообщал УНИАН, сегодня в Уэльсе после пятисторонней встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Маттео Ренци и президентом Франции Франсуа Олландом президент Украины Петр Порошенко в интервью журналистам высказал надежду, завтра на встрече трехсторонней контактной группы будет подписан документ о реализации мирного плана.