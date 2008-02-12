ЕС считает газовую проблему коммерческим спором и вмешиваться не намерен

Европейский Союз собирается проводить мониторинг объемов поступления российского газа на своей границе с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“Мы будем мониторить поступление газа, но исключительно на границе с Украиной”, - сказал собеседник агентства, комментируя обращение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к Еврокомиссии с просьбой направить своих специалистов в Украину для мониторинга транзита российского газа.

“Если мы направим наших экспертов, это будет означать, что мы в этой российско-украинской проблеме заняли чью-то сторону, а Еврокомиссия не вмешивается в двусторонние споры, тем более, в двусторонние коммерческие споры”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила о том, что в Украину приглашены представители Евросоюза с целью проведения мониторинга транзита газа в Европу.

По ее словам, необходимость такого шага вызвана тем, что «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» оказывают давление на Украину, и украинские силовые структуры с этим “не могут справиться”.

Премьер отметила, что просьба украинского правительства заключается в направлении в Украину группы экспертов для мониторинга надежности и стабильности транзита газа для потребностей Евросоюза.

В тот же день представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛАС-ЭСПУНИ заявил, что Еврокомиссия будет изучать предложения украинской стороны.

7 февраля российский “Газпром” пообещал перекрыть поставки российского газа в Украину с 11 февраля, если Украина не рассчитается с долгами. После начала двусторонних переговоров в Москве срок возможного прекращения поставок газа был отложен до 18.00 (мск) 12 февраля.