Кобзона лишили звания почетного гражданина Днепропетровска
Днепропетровский горсовет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона звание "Почетный гражданин города Днепропетровска".
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты Днепропетровского городского совета приняли на очередной сессии 3 сентября.
Сессия также решила, что Кобзон больше не будет исполнителем официального гимна города - песни «Днепропетровск - мой дом родной».
Читайте такжеПамятник Кобзону в Донецке покрасили в цвета украинского флагаЗа отмену решения своих предшественников проголосовали 65 из 74 зарегистрированных в зале депутатов.
Справка УНИАН. Певец Иосиф Кобзон родился в городе часов Яр Донецкой области. Он является почетным гражданином нескольких городов Украины, в том числе и Днепропетровска. В феврале 2014 года Кобзон выступил в поддержку агрессивной политики Владимира Путина в отношении Украины.
Раньше за поддержку российского империализма Кобзону запретили въезд в Латвию.