Кобзона лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты Днепропетровского городского совета приняли на очередной сессии 3 сентября.

Сессия также решила, что Кобзон больше не будет исполнителем официального гимна города - песни «Днепропетровск - мой дом родной».

Читайте такжеПамятник Кобзону в Донецке покрасили в цвета украинского флагаЗа отмену решения своих предшественников проголосовали 65 из 74 зарегистрированных в зале депутатов.

Справка УНИАН. Певец Иосиф Кобзон родился в городе часов Яр Донецкой области. Он является почетным гражданином нескольких городов Украины, в том числе и Днепропетровска. В феврале 2014 года Кобзон выступил в поддержку агрессивной политики Владимира Путина в отношении Украины.

Раньше за поддержку российского империализма Кобзону запретили въезд в Латвию.