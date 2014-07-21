Латвия запретила въезд Кобзону, Газманову и Валерии за подрыв суверенитета Украины
12:29, 21 июля 2014Мир
0
Министерство иностранных дел Латвии приняло решение о включение некоторых граждан России в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию.
Кобзон и еще двум исполнителям с проимпериалистическими взглядами закрыли въезд в Латвию / Фото УНИАН
Об этом сообщает сайт МИДа страны.
"Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок включить российских эстрадных исполнителей Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерия - ред.) в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПамятник Кобзону в Донецке покрасили в цвета украинского флагаПричиной запрета является то, что "указанные лица в своими действиями способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины".
Все три исполнителя, попавшие под запрет, поддерживали агрессивную политику России по отношению к Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter