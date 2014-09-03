В Одессе появился сквер "История футбола" (фоторепортаж)

В Одессе открылся сквер «История футбола».

Как передает корреспондент УНИАН, сквер создан на территории зеленой зоны, расположенной по проспекту Маршала Жукова, 14-в. Торжества приурочены к 220-летию города.

В сквере обустроена Аллея кубков - на гранитных постаментах установлены копии футбольных кубков мира. На стелах выбиты наименования футбольных клубов, владевших этими трофеями в разные годы.

Читайте такжеВ Одессе к 220-летию города собрались две тысячи велосипедистов в тельняшках

В центре сквера – гранитная композиция, посвященная отечественным обладателям «Золотого мяча». На 7-тонной колонне высечены фигуры Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

В торжествах по случаю открытия сквера участвовал Беланов.

По словам организаторов, в перспективе – обустройство в сквере экспозиции, посвященной истории футбольного клуба «Черноморец» (Одесса).

Читайте такжеЛьвов и Одесса побили рекорд по количеству приезжих и цене за проживание

Как сообщал УНИАН, 31 июля исполком Одесского городского совета решил создать сквер «История футбола».

2 сентября Одесса отметила 220-летие. Многие мероприятия, включая праздничный фейерверк, из-за ситуации в стране отменили.