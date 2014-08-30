В Одессе 250 первокурсников Военной академии приняли присягу

Как передает корреспондент УНИАН, среди 250 курсантов - более 20 участников антитеррористической операции.

В новом учебном году подготовка офицеров в академии будет проводиться с учетом опыта, полученного в ходе проведения АТО на востоке Украины. Основное нововведение - углубленное изучение функционирования различных подразделений в условиях противодействия терроризму, а также эффективность работы тыловых служб и ремонт военной техники с учетом особенностей проведения АТО.

Читайте такжеОдесский регион готов к обороне от внешней агрессии - председатель ОГА

В настоящее время в АТО на востоке Украины принимают участие около 100 преподавателей и выпускников академии. В их числе офицеры групп психологической поддержки, работающие с населением, непосредственные участники боевых действий, опытные офицеры-преподаватели, оказывающие помощь при выполнении различных заданий.