В "иловайском котле" сотник Парасюк получил открытую ЧМТ и пулевое ранение

Сейчас он в днепропетровской областной больнице с ранением головы, передает ТСН.

Боец спецбатальона "Днепр-1" чудом выжил в иловайском аду и вернулся из плена.

Его, раненого, не узнали ни боевики, ни российские военные, которые искали Парасюка как ценную добычу. Владимира вместе с другими пленными вывезли в Россию, но впоследствии обменяли.

Читайте такжеПарасюка захватили российские военные. Владимир хитростью вырвался из плена - Филатов

В воскресенье вечером он уже был в днепропетровской больнице. Медики говорят, бойцу повезло. Пуля лишь задела голову. Парасюк уже даже самостоятельно ходит.

"Открытая черепно-мозговая травма, пулевое ранение, контузия. Непроникающее ранение. Скользящее, на счастье. Это, наверное, спасло ему жизнь. Ведет себя бодро, мужественно, как и положено бойцу", - сообщил главный врач областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.