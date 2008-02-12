Кладбище погибших украинцев в польском селе Сагрынь будет благоустроено

Волынская делегация представила и согласовала с польской стороной проект благоустройства кладбища погибших украинцев в селе Сагринь Люблинского воеводства (Республика Польша) и договорилась о подготовке списков погибших в 1944 году украинцев.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Волынской ОГА, эти вопросы обсуждались во время встречи председателя Волынской ОГА Николая РОМАНЮКА с Воеводой Люблинского воеводства Геновефой ТОКАРСКОЙ и председателем Совета по вопросам охраны памяти жертв войны и мученичества Республики Польша Анджеем ПШЕВОЗНИКОМ в польском городе Замость.

Также во время встречи обсуждался вопрос о возможности подготовки и утверждения двустороннего Плана действий по реализации совместных проектов трансграничного характера в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства и Программы пограничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина» на 2007-2013 годы.

По данным Волынской ОГА, в результате переговоров достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета Еврорегиона «Буг» на Волыни в мае этого года.

Справка УНИАН: 9 сентября 1944 г. в Люблине между правительством УССР и Польским Комитетом национального освобождения было подписано Соглашение об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР.

Одной из юго-восточных территорий Польши, откуда планировалось отселить украинцев, была Лемковщина. Первый этап принудительного переселения украинцев с Лемковщины начался осенью 1944 г.