В Харькове обезглавили Ленина (фото)
13:09, 26 августа 2014Общество
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В Харькове неизвестные обезглавили памятник Ленину.
Инцидент произошел в харьковском районе Бавария / opgks.info
Как передает корреспондент УНИАН, неизвестные отбили голову памятника Ленину в жилом районе города Бавария.
По сведениям пользователей социальных сетей, скульптуру повредили в ночь на вторник, 26 августа. Отделенную голову вандалы разбили возле постамента.
Отдельную "главу" сооружения неизвестные разбили возле постамента / vk.com
В Центре связей с общественностью управления МВД в Харьковской области УНИАН подтвердили факт вандализма.
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Факт повреждения скульптуры правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 УКУ (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей).
На месте работает следственно-оперативная группа
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