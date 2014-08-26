В Харькове обезглавили Ленина (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, неизвестные отбили голову памятника Ленину в жилом районе города Бавария.

По сведениям пользователей социальных сетей, скульптуру повредили в ночь на вторник, 26 августа. Отделенную голову вандалы разбили возле постамента.

В Центре связей с общественностью управления МВД в Харьковской области УНИАН подтвердили факт вандализма.

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Факт повреждения скульптуры правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 УКУ (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей).

На месте работает следственно-оперативная группа