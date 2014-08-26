853 человека выехали из зоны АТО за минувшие сутки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, среди переселенцев, в частности, 238 детей и 70 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Из Крыма и Севастополя за сутки выехали 34 человека, в том числе 14 детей, 1 инвалид.

В целом, количество граждан Украины, переселенных из района проведения АТО, Крыма и Севастополя в другие регионы, составляет 131 тыс. 993 человека, в том числе 43 тыс. 855 детей, 17 тыс. 840 инвалидов и лиц преклонного возраста.

С учетом временно перемещенных в пределах Донецкой (38 тыс. 837 чел.) и Луганской (14 тыс. 135 чел.) областей общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 184 тыс. 965 человек, уточнили в ГСЧС.

Читайте такжеПоток желающих воспользоваться ”зеленым коридором” в Луганске уменьшился из-за обстрелов - ОГАБольше всего переселенцев принял Киев - 22 тыс. 865 человек, Запорожская область - 17 тыс. 218 человек, Днепропетровская - 15 тыс. 982 человека, Харьковская - 14 тыс. 663 человека, Одесская - 8 тыс. 417 человек, Полтавская - 7 тыс. 641 человека, Киевская - 5 тыс. 821 человек и Львовская - 5 тыс. 17 человек.

Меньше всего переселенцев приняли в Волынской - 968 человек, Тернопольской – 957, Ривненской - 1 тыс. 70 человек и Закарпатской областях – 1 тыс. 209 человек.