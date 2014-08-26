Польша за полгода выдала украинцам около 400 тысяч виз

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные польского Министерства иностранных дел.

Польские консульства в Украине увеличили выдачу национальных виз, которые, как правило, выдаются для тех, кто приезжает в Польшу на учебу, работу и посещение близких, но уменьшила количество выданных шенгенских виз.

Украинцы за полгода получили 119 тыс. национальных виз, что на 23% больше, и 269 тыс. шенгенских, что на 4% меньше, чем годом ранее.

"Меньшее количество шенгенских виз, выданных в первой половине 2014 года, связано, среди прочего, с большим количеством случаев выдачи таких долгосрочных виз... Дополнительно на это влияет большее количество выданных национальных виз для владельцев "Карты поляка", а также разрешения на пересечение границы в рамках малого пограничного движения", - отметили в министерстве.

По данным польского МИД, за первую половину этого года украинцы чаще всего получали шенгенские визы сроком действия до одного и двух лет: 135 тыс. и 102 тыс. соответственно.

Визы на три года получили 23 тыс. украинцев, на 4 года - 8 тыс. украинцев и на 5 лет - 1 тыс. граждан Украины.

При этом 4-летних виз за первые шесть месяцев получило почти вдвое больше украинцев, чем за весь 2013 год, а 5-летних ровно столько же.

Читайте такжеДипломаты назвали страны, которые чаще всего посещают украинцыКак сообщал УНИАН, Польша, которая традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех 26 государств - членов шенгенской зоны, в прошлом году выдала украинцам более 720 тыс. виз, что на 12% больше, чем годом ранее.

Все государства зоны выдали гражданам Украины 2,1 млн. виз.